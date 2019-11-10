Солігорський Шахтар здобув першу перемогу після призначення Юрія Вернидуба

Команда українського фахівця тріумфувала у сусідньому чемпіонаті, однак Юрій Вернидуб все ще вирішує питання з дозвільними документами для роботи у Білорусі.

Вже у першому матчі після призначення головним тренером Юрія Вернидуба його команда у 28-му турі чемпіонату Білорусі розгромила Славію з Мозиря з рахунком 5:1.

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У складі солігорського Шахтаря у запасі весь матч просидів наш Василь Прийма, а за Славію зіграло одразу четверо українців: голкіпер Родіон Сямук розпочав матч в основі, однак зазнав травми і був замінений на 29-й хвилині; Ігор Воронков грав до 74-ї хвилини і був замінений на ще одного українця Андрія Сорокіна, а Максим Слюсар зіграв 76 хвилин у старті.

До слова, через бюрократичні процедури з отриманням дозволу на роботу Вернидуб на цей матч заявлений не був – командою формально керував Сергій Никифоренко.

Після цієї перемоги Шахтар піднявся на другу сходинку і набрав 62 пункти, однак БАТЕ, що йде третім, має гру в запасі. Очолює турнірну таблицю Динамо Брест.

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