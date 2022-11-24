У Катар наші сусіди їдуть з великими амбіціями та стриманим оптимізмом. Чого чекати від дев'ятого походу Польщі за Кубком світу – у нашому матеріалі.

Перший союзник України у боротьбі зі злом

Протягом останніх місяців у житті кожного українця відбулася переоцінка цінностей. Мабуть, по-іншому ми поглянули і на футбол. Улюблена гра мільйонів може бути не лише розвагою чи задоволенням, а й способом протесту та демонстрацією стійкої позиції.

Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про збірну Польщі. Команду, яка може приємно здивувати на полях Катару. Особливі очікування від Роберта Лєвандовскі, для якого ЧС-2022, очевидно, стане прощальним у кар'єрі.

У той час, коли Україна героїчно билася на полі бою та захищала власну землю, польське футбольне товариство відкрило свій фронт. Волею жеребу Польща повинна була зустрітися у стикових матчах за вихід на ЧС із Росією. І саме поляки першим з-поміж усіх заявили про те, що не гратимуть у футбол з терористами і навіть готові до технічної поразки.

Шевченко та Лєвандовскі / CNN

Це рішення було закріплено у спільній позиції Польщі, Швеції та Чехії, яка створила ефект лавини. Ця заява стала каталізатором відсторонення росіян від цивілізованого світу.

Згодом до цього табору додавалися десятки країн та футболістів, однак роль поляків у відстороненні агресора виявилася ключовою. У важкий момент Польща опинилася поруч з Україною не лише на футбольному полі.

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Тренерські перестановки

До січня 2021-го майже не виникало сумнівів у тому, що на катарський ЧС-2022 Польщу повезе Єжи Бженчек. Чемпіон Польщі та Австрії у ролі футболіста провів непогану роботу на посту керманича головної команди країни, утім був несподівано звільнений.

На заміну Бженчеку PZPN обрав португальського фахівця Паулу Соузу. Колишній гравець Ювентуса та дортмундської Борусії залишив Бордо і взявся тренувати збірну Польщі. Проте ще до завершення календарного року Паулу Соуза несподівано покинув команду заради роботи у Фламенго. Не зупинили португальця ні санкції за контрактом, ні шалена критика польської громадськості.

Паулу Соуза та Роберт Лєвандовскі / Polske Radio

Епопею із призначенням чергового тренера усі, мабуть, пам'ятають. За повідомленням преси дуже близьким до роботи з "Кадрою" був Андрій Шевченко. Проте повіз поляків у Катар не наш земляк, а Чеслав Міхнєвіч, який до цього працював із Легією і вражав контраверсійністю досягнень. У 2021-му він виграв з армійцями чемпіонство, а вже у наступному сезоні хороші результати у єврокубках Легія міксувала із провалом у чемпіонаті.

До речі, у Міхнєвіча доволі великий досвід роботи з українцями. У минулому сезоні контракт з Легією підписав Ігор Харатін. А ще раніше Міхнєвіч працював з дуетом наших земляків: критикував Назара Русина та хвалив Артема Шабанова. Часто у контексті неоднозначності постаті Чеслава пригадують далекий 2007-й, коли тренер фігурував у справі про договірні матчі. Офіційно вину тодішнього тренера Леха не було доведено.

Емрелі, Харатін, Міхнєвіч / Легія

Ставка на легіонерів з топ-чемпіонатів

Тільки троє з 26 футболістів у заявці Польщі на ЧС-2022 представляють Екстраклясу. Артур Єнджейчик (35) з Легії та Каміль Ґросіцкі (34) з Погоні, які є найбільш віковими у команді, раніше відігравали важливу роль у збірній, та зараз є гравцями резерву. Якщо другий провів за останні два роки сумарно лише 98 хвилин за "Кадру", то перший узагалі востаннє у біло-червоній футболці на поле виходив ще у 2019-му. Натомість 22-річний Міхал Скураш з познанського Леха є дебютантом збірної і тільки у вересні зіграв свій перший матч за головну команду країни (11 хвилин проти Нідерландів).

Одразу десятеро збірників із фінальної заявки представляють Італію. Виділяються передусім основний воротар Войцех Щенсни (Ювентус), мотор команди Пйотр Зєліньскі (Наполі) та великий талант Нікола Залевскі (Рома). Слід згадати і про 34-річного Каміля Гліка, який проводить третій сезон у Беневенто, а на початку війни допомагав українським біженцям у Польщі. Власне, центр захисту, де діє Глік – є однією з ключових проблем поляків.

Інший оборонець, щоправда фланговий, Томаш Кендзьора міг стати єдиним представником УПЛ на чемпіонаті світу. Однак динамівець у фінальну заявку Міхнєвіча не потрапив і наша ліга вперше з 1998-го залишилася без делегатів на Мундіалі.

Пйотр Зєліньскі / Super Express

Окремо згадаємо ще одного захисника, який спроможний вирішити проблему в центрі оборони. 22-річний Якуб Ківіор провів класний сезон за Спецію (пліч-о-пліч з нашим Віктором Коваленком) і у перспективі виглядає основним гравцем збірної на довгі роки. Справа у захисті відзначаємо гравця Астон Вілли Метті Кеша, який лише у жовтні минулого року ухвалив рішення виступати за Польщу. Уродженець англійського містечка Слау має польське коріння по мамині лінії (тут пригадується історія Макса Кілмана, який до збірної України таки не добрався).

Середина поля у "біло-червоних" доволі молода. За виключенням ветерана Гжегожа Крихов'яка (32) та досвідченого Пйотра Зєліньскі (28), у розпорядженні Міхнєвіча талановиті проспекти: Нікола Залевскі (20), Якуб Камінскі (20), Себастьян Шиманскі (23) та Крістіан Белік (24).

Метті Кеш / TVP Sport

Лебедина пісня Лєвандовскі

Роберту вже 34 і, якщо реалістично дивитися на стан справ, то нападник Барселони має останній шанс запалити на головному футбольному форумі планети. Парадоксально, та в активі Лєвандовскі все ще немає жодного гола на чемпіонатах світу.

Дуже близьким до дебютного забитого м'яча лідер польської збірної був у першому турі групового етапу. Утім нападник Барселони не реалізував пенальті у ворота збірної Мексики, програвши дуель харизматичному Гільєрмо Очоа.

У якості підмоги Лєвандовскі в атаці поляки можуть розраховувати на Аркадіуша Міліка, який потрохи воскресає у Ювентусі, та Кшиштофа Пйонтека, який також знайшов свою гру у Салернітані. Хорошу статистику у збірній та в MLS має форвард Шарлотт Індепенденс Кароль Свідерскі.

Пйонтек, Мілік та Лєвандовскі / Meczyki

Заплутана група

Перший тур групового етапу ще більше загострив номінальну картину боротьби у квартеті С за вихід у плей-оф. Якщо до старту турніру головна інтрига полягала у тому, хто ж фінішує на другій сходинці (Польща чи Мексика), то поразка Аргентини Саудівській Аравії народила ще більшу інтригу. Зрештою, нульова нічия поляків та мексиканців в очному протистоянні також залишила більше запитань, ніж відповідей.

Польща проти Мексики / sport.pl

У наступному турі Польща зустрінеться із Саудівською Аравією. І, напевно, це більш сприятливий суперник, ніж розлючена Аргентина. Із Мессі та компанією наші сусіди зустрінуться у заключному турі.

Збірна Міхнєвіча не вражає яскравою атакувальною грою. Нерідко наставник "біло-червоних" проповідує максимально простий та прагматичний футбол. Та саме зараз Польща перебуває у ситуації, коли дійсно треба пожертвувати красою заради результату. І Міхнєвіч з його моделлю гри є ідеальним кандидатом на цю роль.