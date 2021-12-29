Сантьяго Соларі став головним тренером ФК Амеріка, повідомляє офіційний сайт мексиканського клубу.

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Аргентинець розпочне роботу у новій команді з першого січня, а вже 10-го числа проведе офіційний поєдинок у місцевому чемпіонаті. На цій посаді Соларі замінить Мігеля Ереру. Минулого сезону чемпіонат Мексики зупинили через коронавірус, після 18-ти турів Амеріка фінішувала 6-ю.

Нагадаємо, у сезоні 2018/19 Сантьяго Соларі очолював мадридський Реал, але був звільнений за кілька місяців через провальні результати команди.

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