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Соларі заявив, що планує поговорити з Бейлом про його ранній від'їзд з матчу Реала

17:10 192 Читать на русском
Соларі заявив, що планує поговорити з Бейлом про його ранній від'їзд з матчу Реала
Сантьяго Соларі / фото із соцмереж

Головний тренер Реала Сантьяго Соларі висловився про ситуацію з форвардом команди Гаретом Бейлом.

"Якість суддівства залежить від того, наскільки чітко і зрозуміло прописані правила, а не від технологій. Якщо трактувати правила будуть так само, як і раніше, нічого не зміниться.

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Іноді, як глядач, я не розумію, як працює VAR. Думаю, технології будуть удосконалюватися. Ми не хочемо скаржитися, просто прагнемо захистити себе.

Ситуація з від'їздом Бейла? Ми вирішимо все під час приватної розмови", – цитує Соларі AS.

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Нагадаємо, валлійський нападник вирішив не додивлятися матч 18-го туру чемпіонату Іспанії між "королівським клубом" та Реалом Сосьєдадом, покинувши стадіон Сантьяго Бернабеу на 78-й хвилині зустрічі.

Іспанія18 турСантьяго Бернабеу (Мадрид)

Реал Мадрид - Реал Сосьєдад: Неділя 06 січня 2019

Реал Мадрид
Матч завершено
0 : 2
Реал Сосьєдад
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Теги
Іспанія Гарет Бейл Гарет Бейл Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид - Реал Сосьєдад Сантьяго Соларі Сантьяго Соларі
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