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Соларі відреагував на слова Роналду про більш сімейну атмосферу в Ювентусі

11:24 524 Читать на русском
Соларі відреагував на слова Роналду про більш сімейну атмосферу в Ювентусі
Сантьяго Соларі / FIFA

Головний тренер мадридського Реала Сантьяго Соларі відповів форварду Ювентуса Кріштіану Роналду про атмосферу всередині команди.

"Скромність – це чеснота, яка прикрашає великих. Протягом всієї історії Реал завжди був великим і скромним, відповідаючи головним цінностям спорту.

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Ось тому він і виграв так багато титулів. Кріштіану Роналду – жива історія Реала, і його почуття належать йому", – цитує Соларі офіційний сайт Реала.

Раніше Кріштіану Роналду заявив, що атмосфера в Ювентусі є більш сімейна, ніж у Реалі.

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Теги
Ліга чемпіонів Реал Мадрид Реал Мадрид Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус Сантьяго Соларі Сантьяго Соларі
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