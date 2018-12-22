Соларі віддав належне Зідану після перемоги на Клубному ЧС-2018

Головний тренер Реала Сантьяго Соларі вважає, що колишній керманич мадридців Зінедін Зідан зробив найбільше для тріумфу команди на Клубному чемпіонаті світу.

"Ми щасливі, гравці на це заслуговують. Вони приїхали сюди, добре попрацювавши.

Реал – Аль-Айн – 4:1 – відео голів та огляд матчу

Після третьої поспіль перемоги в Лізі чемпіонів ми зробили фінальний крок. Це досягнення клубу, футболістів та інших тренерів. Ми тут завдяки Зідану. У майбутньому буде складно повторити щось подібне", – цитує Соларі Mundo Deportivo.

Відзначимо, що Реал спокійно розібрався з Аль-Айном та втретє поспіль виграв Клубний чемпіонат світу. М'ячами в складі "вершкових" відзначилися Модріч, Маркос Льоренте, Серхіо Рамос і Надер. Єдиний гол у складі Аль-Айна забив Сіотані.