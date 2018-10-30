Соларі провів перше тренування на чолі Реала

Мадридський Реал провів перше тренування під керівництвом Сантьяго Соларі після відставки Хулена Лопетегі напередодні.

Аргентинський фахівець керував гравцями під час ранкового тренування у вівторок, повідомляє Marca.

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Соларі готує команду до матчу 1/16 фіналу проти Мелільї у середу. Тимчасовий керманич "вершкових" наразі працюватиме з командою упродовж двох тижнів, допоки боси "королівського клубу" не вирішать, хто буде наступником Хулена Лопетегі.

У перший день у тренувальному центрі Вальдебебас Сантьяго Соларі залучив до тренування п'ятьох гравців Кастільї, з якою працює понад 2 роки. Серхіо Лопес, Адріан Де ла Фуенте, Хаві Санчес, Алекс Мартін і Фран Гарсія замінили травмованих Карвахаля, Варана, Марсело, Вальєхо та Маріано Діаса.