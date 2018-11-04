Соларі: Не можна вибратися зі складних моментів легкими перемогами

Виконувач обов'язків головного тренера Реала Сантьяго Соларі прокоментував перемогу над Вальядолідом в матчі 11-го туру іспанської Прімери.

"Нам потрібна була ця перемога. Не можна вибратися зі складних моментів легкими перемогами. Це була важка перемога в матчі з сильним суперником. Це був серйозний матч, в якому ми грали чітко і билися до самого кінця.

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Вінісіус? Я сказав йому бути сміливим і брати гру на себе, він знає, як це робити. Я також попросив його захищатися, про це йому треба нагадувати.

Я хотів би перемогти з рахунком 7:0 з трьома голами після ударів через себе, але в футболі все не так легко. Хороші моменти трапляються при хорошій грі, коли все добре працює, але трапляються і важкі моменти, коли потрібно грати", – цитує Соларі Marca.

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