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Соларі: Не можна вибратися зі складних моментів легкими перемогами

00:55 22 Читать на русском
Соларі: Не можна вибратися зі складних моментів легкими перемогами
Сантьяго Соларі / фото із соцмереж

Виконувач обов'язків головного тренера Реала Сантьяго Соларі прокоментував перемогу над Вальядолідом в матчі 11-го туру іспанської Прімери.

"Нам потрібна була ця перемога. Не можна вибратися зі складних моментів легкими перемогами. Це була важка перемога в матчі з сильним суперником. Це був серйозний матч, в якому ми грали чітко і билися до самого кінця.

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Вінісіус? Я сказав йому бути сміливим і брати гру на себе, він знає, як це робити. Я також попросив його захищатися, про це йому треба нагадувати.

Я хотів би перемогти з рахунком 7:0 з трьома голами після ударів через себе, але в футболі все не так легко. Хороші моменти трапляються при хорошій грі, коли все добре працює, але трапляються і важкі моменти, коли потрібно грати", – цитує Соларі Marca.

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Реал Мадрид - Вальядолід: Субота 03 листопада 2018

Реал Мадрид
Матч завершено
2 : 0
Вальядолід
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Іспанія Сантьяго Соларі Сантьяго Соларі Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид - Вальядолід
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