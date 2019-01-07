Соларі назвав причини чергової поразки Реала в Ла Лізі

Наставник Реала Сантьяго Соларі спробував пояснити поразку від Хетафе (0:2) у матчі 18-го туру чемпіонату Іспанії.

"Проблеми у грі в задній лінії. Ми не дуже добре почали матч. А будь-який подарунок супернику дорого нам обходиться.

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Потім ми зробили все, що могли, щоб перевернути хід гри, але не реалізували свої моменти. А потім стався момент, який ніхто взагалі не зрозумів. На Вінісіусі був очевидний пенальті. Неуважність дорого обходиться в футболі.

Якщо момент з Вінісіусом був очевидним, то епізод з Рамосом був спірним. Мабуть, я погоджуся з суддею і відеоповторами.

Після вилучення ми старалися і продовжили грати, це важливо, що ми билися до кінця.

Вінісіус провів дуже хороший матч. Йому 18 років, він показав впевненість в собі. Ми раді і не можемо просити більшого", – цитує Соларі видання Marca.

Нагадаємо, після 18-ти турів Ла Ліги Реал посідає 5-ту сходинку в турнірній таблиці, маючи в активі 30 очок.

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