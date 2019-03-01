Соларі наголосив на важливості для Реала Марсело, Бейла та Асенсіо

Головний тренер Реала Сантьяго Соларі закликав не поділяти його гравців на основних та запасних.

"Бейл, Марсело, Асенсіо, всі вони так само важливі для клубу. Бейл брав участь у всіх матчах після повернення після травми. Він забивав голи.

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Також ми прекрасно знаємо, наскільки важливий Марсело. Асенсіо грав після відновлення, він зіграв в Амстердамі. Його гол нам сильно допоміг.

Всі гравці важливі, а не тільки ті, які виходять у стартовому складі. Титули виграє вся команда", – цитує Соларі Goal.com.

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