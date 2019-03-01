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Соларі наголосив на важливості для Реала Марсело, Бейла та Асенсіо

18:52 69 Читать на русском
Соларі наголосив на важливості для Реала Марсело, Бейла та Асенсіо
Марсело / фото із соцмереж

Головний тренер Реала Сантьяго Соларі закликав не поділяти його гравців на основних та запасних.

"Бейл, Марсело, Асенсіо, всі вони так само важливі для клубу. Бейл брав участь у всіх матчах після повернення після травми. Він забивав голи.

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Також ми прекрасно знаємо, наскільки важливий Марсело. Асенсіо грав після відновлення, він зіграв в Амстердамі. Його гол нам сильно допоміг.

Всі гравці важливі, а не тільки ті, які виходять у стартовому складі. Титули виграє вся команда", – цитує Соларі Goal.com.

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