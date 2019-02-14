Соларі: Ми довіряємо VAR і рішенню арбітрів

Головний тренер Реала Сантьяго Соларі прокоментував матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Аякса.

"Це був важкий матч, проте наші гравці знали, як потрібно діяти. Ми терпіли і реалізували свої моменти. Ми не можемо судити епізод з VAR, у нас немає моніторів, але ми довіряємо системі і рішенню, яке прийняли арбітри.

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Реал зіграв погано? Це ваша думка. Для перемоги нам потрібно зробити багато, а також проявити старання для боротьби з тиском на команду", – передає слова Соларі FourFourTwo.

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Нагадаємо, у матчі 1/8 Ліги чемпіонів між Аяксом та Реалом арбітр матчу у першому таймі скористався VAR та відмінив гол амстердамської команди. Матч закінчився перемогою "вершкових" 2:1.