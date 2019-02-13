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Соларі: Марсело – це символ Реала

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Соларі: Марсело – це символ Реала
Сантьяго Соларі та Марсело / Фото: AS

Наставник Реала Сантьяго Соларі розхвалив Марсело перед першим матчем 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Аякса.

"Поки не можу сказати, чи зіграє Марсело. Він чудова людина і футболіст.

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Він другий капітан Реала, справжній символ клубу. Марсело завжди ставить інтереси Реала над усе і максимально викладається на тренуваннях, як і інші футболісти. Марсело кожен день працює з радістю, ми всі його любимо", – цитує Соларі AS.

Раніше повідомлялося, що колишній товариш Марсело по мадридському Реалу Кріштіану Роналду хоче бачити бразильця в туринському Ювентусі. Контракт Марсело з Реалом закінчується 30 червня 2022 року.

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Аякс - Реал Мадрид: Середа 13 лютого 2019

Аякс

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Ліга чемпіонів Аякс - Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид Сантьяго Соларі Сантьяго Соларі Марсело Марсело
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