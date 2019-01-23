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Соларі: Не сумніваюсь в якостях Марсело, але треба обирати гравців, які найкраще підходять під гру

22:28 3 Читать на русском
Соларі: Не сумніваюсь в якостях Марсело, але треба обирати гравців, які найкраще підходять під гру
Сантьяго Соларі / соцмережі

Головний тренер Реала Сантьяго Соларі прокоментував ситуацію з Марсело та Серхіо Регілоном, який складає конкуренцію бразильцю.

"Немає сумнівів у любові Марсело до Реала,самовіддачі на тренуваннях та поведінці. Але я повинен обирати склад, що є частиною моєї роботи, і треба ставити гравців, які добре підходять під кожну гру. Кожна гра нова і відрізняється від попередньої", – цитує Соларі AS.

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Наступний матч Реал проведе в рамках Кубка Іспанії проти Жирони. Поєдинок відбудеться 23 січня о 22:30 за київським часом.

Теги
Іспанія Серхіо Регілон Серхіо Регілон Сантьяго Соларі Сантьяго Соларі Марсело Марсело Реал Мадрид Реал Мадрид
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