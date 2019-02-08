Соларі: Іско? Професіонал повинен викладатися на 100% на тренуваннях

Головний тренер Реала Сантьяго Соларі відповів на слова Іско про те, що наставник не дає йому себе проявити.

"У футболі всі гравці повинні працювати і продовжувати розвиватися. Все це треба робити на тренуваннях, щоб отримувати можливість виходити на поле.

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Іско? Професіонал повинен викладатися на 100% на тренуваннях, це його робота. Зараз в команді все добре, всі гравці працюють на належному рівні на кожному тренуванні", – передає слова Соларі Goal.com.

Нагадаємо, хавбек Реала Іско незадоволений своїм становищем у команді та заявив, що не отримує тих можливостей, які мають одноклубники.