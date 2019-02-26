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Соларі: Бейл готовий до матчу з Барселоною, в Реалі панує хороший настрій

20:01 97 Читать на русском
Соларі: Бейл готовий до матчу з Барселоною, в Реалі панує хороший настрій
Сантьяго Соларі / Фото Evening Standard

Головний тренер Реала Сантьяго Соларі поділився думками щодо атмосфери в команді напередодні матчів проти Барселони.

"Ми повністю зосереджені на матчі з Барселоною, хочемо якнайкраще підготуватися до нього і отримати задоволення. Нам довелося багато чого подолати, щоб потрапити в півфінал. Ми досягли непоганого результату в першому матчі, тому впевнені в своїх силах.

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Бейл повністю зосереджений, як і будь-який інший гравець. Всередині команди панує гарний настрій. У цьому матчі всі хочуть взяти участь, він буде транслюватися по всьому світу. Ми хочемо продовжити боротьбу в трьох турнірах", – цитує Соларі Marca.

Нагадаємо, Реал проведе 2 поєдинки поспіль з Барселоною 27 лютого та 2 березня. Зустрічі відбудуться в рамках матчу-відповіді Кубка Іспанії (рахунок першого поєдинку 1:1) та 26-го туру Ла Ліги відповідно.

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Кубок Іспанії1/2 фіналу, матчі-відповіді

Реал Мадрид - Барселона: Середа 27 лютого 2019

Реал Мадрид
до матчу
23
год
:
54
хв
Барселона
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Іспанія Реал Мадрид - Барселона Реал Мадрид Реал Мадрид Кубок Іспанії Кубок Іспанії 2018/19 Гарет Бейл Гарет Бейл Сантьяго Соларі Сантьяго Соларі
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