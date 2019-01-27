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Соларі: Бензема грає зі зламаним пальцем через біль

08:00 37 Читать на русском
Соларі: Бензема грає зі зламаним пальцем через біль
Карім Бензема та Сантьяго Соларі / Фото Reuters

Головний тренер Реала Сантьяго Соларі розповів про фізичний стан форварда "вершкових" Каріма Бензема.

"Він демонструє великодушність і допомагає команді, граючи зі зламаним пальцем і перемагаючи біль.

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Рішення щодо дати операції буде прийнято протягом тижня, так як повернення деяких гравців дасть Каріму час на реабілітацію", – цитує Соларі Football Espana.

Нагадаємо, Карім Бензема зазнав травми у матчі 19-го туру Ла Ліги проти Бетіса (2:1). Спочатку форварду діагностували вивих пальця на правій руці, але після детального огляду підтвердився перелом. Проте це не завадило французу провести ще 2 повні матчі, проти Севільї в чемпіонаті (2:0) та проти Жирони (4:2) у Кубку Іспанії, де навіть зміг відзначитись голом.

В поточному сезоні Ла Ліги Карім провів 20 поєдинків, в яких відзначився 7-ма голами та 3-ма асистами.

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Кубок Іспанії1/4 фіналу, перші матчі

Реал Мадрид - Жирона: Четвер 24 січня 2019

Реал Мадрид
Матч завершено
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Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Карім Бензема Карім Бензема Сантьяго Соларі Сантьяго Соларі Реал Мадрид - Жирона
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