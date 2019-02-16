Соларі – про жовту картку Рамоса: Не я придумую правила

Головний тренер Реала Сантьяго Соларі, вважає, що у капітана команди Серхіо Рамоса не було наміру отримувати жовту картку в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Аякса (2:1).

"Зараз все добре. Реал налаштований на боротьбу, і ми хочемо здобути перемогу в майбутньому матчі з Жироною. Ми повинні думати про себе, швидко відновлювати сили. В такому непростому розкладі необхідно розумно розподіляти сили.

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Картка Рамоса? Не я придумую правила. Я не буду спекулювати на цю тему. Серхіо і сам все пояснив. Він провокував фол, а не жовту картку. Просто питання був перекручене, у вас, ЗМІ, свої хитрощі", – цитує Соларі AS.

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Нагадаємо, наприкінці матчу з Аяксом Рамос збив нападника суперників Каспера Дольберга і отримав попередження, яке стало для нього третім у поточному розіграші турніру. Серхіо пропустить матч-відповідь через перебір жовтих карток.