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Соларі – про жовту картку Рамоса: Не я придумую правила

19:42 88 Читать на русском
Соларі – про жовту картку Рамоса: Не я придумую правила
Серхіо Рамос / фото із соцмереж

Головний тренер Реала Сантьяго Соларі, вважає, що у капітана команди Серхіо Рамоса не було наміру отримувати жовту картку в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Аякса (2:1).

"Зараз все добре. Реал налаштований на боротьбу, і ми хочемо здобути перемогу в майбутньому матчі з Жироною. Ми повинні думати про себе, швидко відновлювати сили. В такому непростому розкладі необхідно розумно розподіляти сили.

УЄФА розпочав розслідування через слова Рамоса про навмисно отриману жовту картку в матчі з Аяксом

Картка Рамоса? Не я придумую правила. Я не буду спекулювати на цю тему. Серхіо і сам все пояснив. Він провокував фол, а не жовту картку. Просто питання був перекручене, у вас, ЗМІ, свої хитрощі", – цитує Соларі AS.

Рамос: Якби я хотів навмисне отримати дискваліфікацію, то зробив би це ще у груповому турнірі

Нагадаємо, наприкінці матчу з Аяксом Рамос збив нападника суперників Каспера Дольберга і отримав попередження, яке стало для нього третім у поточному розіграші турніру. Серхіо пропустить матч-відповідь через перебір жовтих карток.

Ліга чемпіонів1/8 фіналуЙохан Кройф Арена (Амстердам)

Аякс - Реал Мадрид: Середа 13 лютого 2019

Аякс
Матч завершено
1 : 2
Реал Мадрид
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Серхіо Рамос Серхіо Рамос Реал Мадрид Реал Мадрид Ліга чемпіонів Сантьяго Соларі Сантьяго Соларі Аякс - Реал Мадрид
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