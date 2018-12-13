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Соларі – про розгром від ЦСКА: Суперник зробив все за 5 хвилин

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Соларі – про розгром від ЦСКА: Суперник зробив все за 5 хвилин
Сантьяго Соларі / Gatty images

Головний тренер Реала Сантьяго Соларі поділився враженнями від поразки в матчі з ЦСКА в рамках групового етапу Ліги чемпіонів .

"Не зробили все, що повинні були. Перші півгодини домінували. Мали моменти, але не використали їх. ЦСКА зробив все за 5 хвилин. Другий тайм ми повністю провалили.

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Друга половина мені зовсім не сподобалася. Повинен взяти відповідальність на себе. У нас багато молоді. Ми повинні були випробувати нових гравців. Сьогоднішній результат нам не подобається. Ми хотіли виграти і зайняти перше місце в групі.

Засмучений результатом. Я ризикував, але матч міг бути іншим. Це футбол, тут все залежить від реалізації моментів. Ми ні один не перетворили в гол.

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Жеребкування? У Реала наступна гра проти Райо. Вона найважливіша. Подивимося, що буде. 1/8 ЛЧ ще нескоро. У нас ще багато матчів до цього", – цитує Соларі Sport24.ru.

Ліга чемпіонів6 турСантьяго Бернабеу (Мадрид)

Реал Мадрид - ЦСКА Москва: Середа 12 грудня 2018

Реал Мадрид
Матч завершено
0 : 3
ЦСКА Москва
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Ліга чемпіонів Реал Мадрид - ЦСКА Москва Реал Мадрид Реал Мадрид Сантьяго Соларі Сантьяго Соларі
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