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Соларі – про поразку Леганесу: Ми грали жахливо, але вийшли у наступний раунд

09:26 324 Читать на русском
Соларі – про поразку Леганесу: Ми грали жахливо, але вийшли у наступний раунд
Сантьяго Соларі / Фото: ФК Реал

Наставник мадридського Реала Сантьяго Соларі прокоментував поразку від Леганеса у матчі-відповіді 1/8 фіналу Кубка Іспанії.

"Всім потрібен ігровий час, і вони його отримали. Ми грали погано, але вийшли в наступний раунд.

Леганес – Реал – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Коли щось йде не так, це потрібно виправляти. Випустили Себальйоса, але цього виявилося недостатньо. Ні, я не відчував, що ми ризикуємо вилетіти з Кубка.

Ми поплатилися за відсутність наконечника в атаці. Нам його не вистачало. У матчі з Севільєю нам буде потрібен Бензема – той самий наконечник. Сподіваємося, до цієї гри він повернеться в стрій", – цитує Соларі Marca.

Леганес у дебютному матчі Кравця переміг Реал, але вилетів з Кубка Іспанії

Кубок Іспанії1/8 фіналу, матчі-відповіді

Леганес - Реал Мадрид: Середа 16 січня 2019

Леганес
Матч завершено
1 : 0
Реал Мадрид
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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Леганес - Реал Мадрид Кубок Іспанії Сантьяго Соларі Сантьяго Соларі Кубок Іспанії 2018/19
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