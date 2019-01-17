Соларі – про поразку Леганесу: Ми грали жахливо, але вийшли у наступний раунд

Наставник мадридського Реала Сантьяго Соларі прокоментував поразку від Леганеса у матчі-відповіді 1/8 фіналу Кубка Іспанії.

"Всім потрібен ігровий час, і вони його отримали. Ми грали погано, але вийшли в наступний раунд.

Леганес – Реал – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Коли щось йде не так, це потрібно виправляти. Випустили Себальйоса, але цього виявилося недостатньо. Ні, я не відчував, що ми ризикуємо вилетіти з Кубка.

Ми поплатилися за відсутність наконечника в атаці. Нам його не вистачало. У матчі з Севільєю нам буде потрібен Бензема – той самий наконечник. Сподіваємося, до цієї гри він повернеться в стрій", – цитує Соларі Marca.

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