toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УКРАЇНА РІВЕР ПЛЕЙТ - БОКА ХУНІОРС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШАХТАР - ЛІОН

Соларі – про матч з Уескою: Реалу завадив грати вітер

22:13 76 Читать на русском
Соларі – про матч з Уескою: Реалу завадив грати вітер
Сантьяго Соларі / фото: Marca

Головний тренер Реала Сантьяго Соларі поділився враженнями після перемоги над Уескою в матчі чемпіонату Іспанії.

"Погодні умови... Вітер позбавив нашу гру всієї краси. Було складно контролювати м'яч і грати в пас. Якщо запитаєте гравців, вони скажуть, що нам не вистачало точності.

Уеска – Реал – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Що ж, іноді матчі проходять в таких умовах. І потрібно їх перебороти – це перевірка на характер.

Гра пройшла з необхідною інтенсивністю. Ми забили, коли це було потрібно зробити, якісно і компактно захищалися.

Реал обіграв Уеску та повернувся в зону Ліги чемпіонів, Сосьєдад поступився Вальдоліду: 15 тур Ла Ліги, матчі неділі

Дув сильний вітер, це був енерговитратний матч. На це не дуже приємно дивитися і складно грати, коли така атмосфера йде на користь господарям", – цитує Соларі Marca.

Іспанія15 турЕстадіо Ель Алькорас (Уеска)

Уеска - Реал Мадрид: Неділя 09 грудня 2018

Уеска
Матч завершено
0 : 1
Реал Мадрид
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Уеска - Реал Мадрид Сантьяго Соларі Сантьяго Соларі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
3
хв
Атлетік
22:00
Жирона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук