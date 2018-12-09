Соларі – про матч з Уескою: Реалу завадив грати вітер

Головний тренер Реала Сантьяго Соларі поділився враженнями після перемоги над Уескою в матчі чемпіонату Іспанії.

"Погодні умови... Вітер позбавив нашу гру всієї краси. Було складно контролювати м'яч і грати в пас. Якщо запитаєте гравців, вони скажуть, що нам не вистачало точності.

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Що ж, іноді матчі проходять в таких умовах. І потрібно їх перебороти – це перевірка на характер.

Гра пройшла з необхідною інтенсивністю. Ми забили, коли це було потрібно зробити, якісно і компактно захищалися.

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Дув сильний вітер, це був енерговитратний матч. На це не дуже приємно дивитися і складно грати, коли така атмосфера йде на користь господарям", – цитує Соларі Marca.