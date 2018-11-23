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Соланке зацікавив Галатасарай, – ЗМІ

21:10 2 Читать на русском
Соланке зацікавив Галатасарай, – ЗМІ
Домінік Соланке / Reuters

Турецький Галатасарай продовжує цікавитися нападниками англійського Ліверпуля. Услід за Дівоком Оріджі стамбульці проявляють інтерес до Домініка Соланке.

Гранд турецької Суперліги зацікавився молодим англійським форвардом Ліверпуля, повідомляє Fotosport.

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За інформацією видання, Соланке став запасним варіантом для Галатасарая, якщо "жовто-червоні" не зможуть підписати іншого нападника мерсисайдців – бельгійця Дівока Оріджі. Останній, вочевидь, у січні перейде у Вулверхемптон на правах оренди.

Натомість керманич Ліверпуля Юрген Клопп натякнув, що англієць теж може піти в оренду в зимове трансферне вікно. Відзначимо, що в сезоні 2018/19 Домінік Соланке жодного разу не виходив на поле в складі "червоних".

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