Соль звинуватив футболістів Динамо у своїх ігрових проблемах

Іспанський форвард Динамо Фран Соль знайшов причини своєї невиразної гри у київському клубі.

"Коли я перебуваю на хорошій позиції або роблю хороший забіг – мені не віддають пас. Це все через нестачу довіри з боку партнерів.

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Все почалося після травми плеча. Сподіваюся, мені вдасться повернути довіру, і я буду забивати більше голів. Потрібно розділяти відносини на полі і в житті. Довіряють більше тим гравцям, які грають частіше і виступають на полі разом – вони розуміють один одного краще. Після приходу Михайличенка у мене дуже мало ігрового часу. Можу лише ретельно працювати і покращувати свої футбольні якості", – сказав Соль в інтерв'ю SportArenaTV.

Нагадаємо, іспанський форвард перебрався в Динамо взимку 2019-го. За неофіційною інформацією, кияни заплатили Віллему ІІ за цей перехід 3,5 млн євро. Відтоді Соль зіграв за українську команду лише 18 матчів, записавши до свого активу 3 голи та 2 асисти.

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