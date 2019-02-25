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Соль: Знав історію Динамо ще до переходу, це суперкоманда

14:07 17 Читать на русском
Соль: Знав історію Динамо ще до переходу, це суперкоманда
Фран Соль / Фото: ФК Динамо

Новачок Динамо Фран Соль розповів, які факти про клуб були йому відомі до переходу.

"Я стежив за Динамо в цьому сезоні, багато дізнався про команду. Вона постійно грає в єврокубках, лише за останні десять років – тричі в Лізі чемпіонів і сім раз в Лізі Європи.

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Знаю я й історію: команди двічі завойовувала Кубок володарів Кубків, Суперкубок УЄФА, найбільший, титулований клуб України та колишнього Радянського Союзу. Та й один з моїх кумирів грав тут – Андрій Шевченко. Знаю, що три рази динамівці вигравали Золоті м'ячі. Це суперкоманда!

Я знав про Динамо ще до переходу, мені був цікавий цей клуб. Влітку в прямому ефірі дивився Суперкубок України проти Шахтаря. Був дуже радий, що Динамо виграло цей трофей!

Я продовжую вивчати свій новий клуб і зараз, після переходу. Продовжую читати про його історію, традиції – це нормально для футболіста. А я до того ж люблю читати", – розповів Соль порталу fraza.ua.

Теги
Динамо Динамо Фран Соль Фран Соль
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