"З першого дня мене дуже добре зустріли в Тенеріфе. Клуб по-доброму поставився до мене, коли я приїхав. Це складний період, тому що коли ти переїжджаєш, тобі потрібно не тільки працювати, а й розв'язувати нефутбольні питання. Але я дуже щасливий.

Динамо офіційно оголосило про перехід Соля в іспанський клуб

Спортивний директор переконав мене у необхідності переходу відразу ж. Вперше ми контактували під час карантину. У мене було спілкування з клубами Прімери і Сегунди, а також з іноземними командами, але Хуан Карлос дав мені своє слово і був дуже зацікавлений.

Не можна сказати, що я був нещасливим в іншій країні. Однак, після травми і нестабільності хотілося повернутися в Іспанію. Важко, коли ти за кордоном і ще й не граєш. Мені хотілося повернутися", – сказав Соль у коментарі офіційному сайту Тенеріфе.

Нагадаємо, нападник перебрався в Динамо взимку 2019 року. У поточному сезоні в активі Соля було лише 3 поєдинки за "біло-синіх" та один гол – у ворота Шахтаря в матчі за Суперкубок України. Іспанець виступатиме на батьківщині до кінця поточного сезону. До слова, клуб з Канарських островів виступає у другому за силою дивізіоні чемпіонату Іспанії – Сегунді.

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