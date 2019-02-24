Соль заявив, що мета Динамо – перемога в Лізі Європи

Форвард Динамо Фран Соль прокоментував результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи.

"Так, нам дістався іменитий суперник. Але яка різниця, з ким грати, якщо ми хочемо виграти Лігу Європи?

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Звичайно, Челсі – це дуже непростий суперник. Щоб пройти його, ми повинні бути максимально підготовленими. Необхідно буде грати агресивно – тільки так ми зможемо досягти успіху.

Шанси пройти Челсі, звичайно ж, є. Які саме? П'ятдесят на п'ятдесят. Ми віддамо всі сили, щоб пройти у чвертьфінал Ліги Європи", – цитуэ Соля Dynamo.kiev.ua.

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