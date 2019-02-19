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Соль завтра буде представлений у якості гравця Динамо

08:20 171 Читать на русском
Соль завтра буде представлений у якості гравця Динамо
Фран Соль / ФК Динамо

20 лютого столичний клуб проведе презентацію зимового новачка команди.

Як повідомляє офіційний сайт киян, у середу, 20-го лютого, перед регламентною прес-конференцією головного тренера та гравця київського Динамо, присвяченою матчу Ліги Європи з Олімпіакосом, у конференц-залі тренувальної бази ФК Динамо у Конча-Заспі відбудеться презентація новачка Франа Соля.

Зазначимо, що на презентацію єдиного зимового новачка Динамо зможуть потрапити лише представники ЗМІ.

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Нагадаємо, іспанський форвард став гравцем Динамо в середині січня. Соль перебрався до Києва з Вілемма ІІ, де був одним із лідерів команди. Фран підписав з "біло-синіми" контракт розрахований на 5 років.

В сезоні 2018/19 Соль забив 13 голів у 17 матчах чемпіонату. За Віллем II іспанець виступав з літа 2016 року. Зазначимо, що Фран Соль є вихованцем Реала. Також виступав за Луго, Ов'єдо та Вільяреал.

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Теги
Трансфери Трансфери чемпіонату України Динамо Динамо Трансфери Динамо Київ Фран Соль Фран Соль
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