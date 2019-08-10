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Соль висловив незадоволення Хацкевичу, що не вийшов на поле у матчі з Брюгге, – Циганик

18:03 712 Читать на русском
Соль висловив незадоволення Хацкевичу, що не вийшов на поле у матчі з Брюгге, – Циганик
Фран Соль / Соцмережі

Ведучий програми Профутбол Ігор Циганик розповів про розмову Франа Соля з Олександром Хацкевичем після поєдинку проти Брюгге.

37’ Ханс Ванакен
 
37’ Ханс Ванакен

Іспанський нападник Динамо Фран Соль залишився незадоволений тим фактом, що залишився на лаві для запасних у матчі кваліфікації до ЛІги чемпіонів проти Брюгге.

Соль прокоментував повернення на поле після важкої травми

Після цього поєдинку іспанець висловив незадоволення головному тренеру команди Олександру Хацкевичу, розповів Ігор Циганик на телеканалі "2+2".

Зауважимо, що Соль не вийшов у стартовому складі Динамо на центральний поєдинок третього туру УПЛ проти Шахтаря.

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Теги
Динамо Динамо Ліга чемпіонів Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Фран Соль Фран Соль Брюгге - Динамо
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