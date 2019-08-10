Соль висловив незадоволення Хацкевичу, що не вийшов на поле у матчі з Брюгге, – Циганик

Ведучий програми Профутбол Ігор Циганик розповів про розмову Франа Соля з Олександром Хацкевичем після поєдинку проти Брюгге.

Іспанський нападник Динамо Фран Соль залишився незадоволений тим фактом, що залишився на лаві для запасних у матчі кваліфікації до ЛІги чемпіонів проти Брюгге.

Соль прокоментував повернення на поле після важкої травми

Після цього поєдинку іспанець висловив незадоволення головному тренеру команди Олександру Хацкевичу, розповів Ігор Циганик на телеканалі "2+2".

Зауважимо, що Соль не вийшов у стартовому складі Динамо на центральний поєдинок третього туру УПЛ проти Шахтаря.

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