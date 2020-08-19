Соль відреагував на чутки про перехід із Динамо в нідерландський клуб

Форвард Динамо Фран Соль спростував інформацію про можливий трансфер в Гронінген, підкресливши, що про повернення до Нідерландів зараз не може бути й мови.

"З того часу, як я підписався на Марка-Яна Фледдеруса (технічного директора Гронінгена – прим.) в Instagram, мене щодня засипають повідомленнями з Нідерландів, а особливо з Гронінгена.

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Я перебуваю за кордоном і кілька днів тому зустрів тут Фледдеруса. Ми трохи поговорили, а потім я підписався на нього. З тих пір я почав отримувати найрізноманітніші питання. Але мені було приємно знову почути щось з Нідерландів", – цитує Соля видання Voetbal International.

Нагадаємо, іспанський форвард перебрався в Динамо взимку 2019 року. За неофіційною інформацією, кияни заплатили Віллему ІІ за цей перехід 3,5 млн євро. У поточному сезоні Соль провів за "біло-синіх" 16 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 2 результативні передачі.

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