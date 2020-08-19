toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
РБ ЛЕЙПЦИГ - ПСЖ ЛІОН - БАВАРІЯ ТРАНСФЕРИ ДИНАМО

Соль відреагував на чутки про перехід із Динамо в нідерландський клуб

10:10 - Читать на русском
Соль відреагував на чутки про перехід із Динамо в нідерландський клуб
Фран Соль / ФК Динамо Київ

Форвард Динамо Фран Соль спростував інформацію про можливий трансфер в Гронінген, підкресливши, що про повернення до Нідерландів зараз не може бути й мови.

"З того часу, як я підписався на Марка-Яна Фледдеруса (технічного директора Гронінгена – прим.) в Instagram, мене щодня засипають повідомленнями з Нідерландів, а особливо з Гронінгена.

Соль – про майбутнє в Динамо: Я хочу грати і бути там, де мене люблять і цінують

Я перебуваю за кордоном і кілька днів тому зустрів тут Фледдеруса. Ми трохи поговорили, а потім я підписався на нього. З тих пір я почав отримувати найрізноманітніші питання. Але мені було приємно знову почути щось з Нідерландів", – цитує Соля видання Voetbal International.

Нагадаємо, іспанський форвард перебрався в Динамо взимку 2019 року. За неофіційною інформацією, кияни заплатили Віллему ІІ за цей перехід 3,5 млн євро. У поточному сезоні Соль провів за "біло-синіх" 16 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 2 результативні передачі.

"Це мої діти, розумієте?": інтерв'ю Луческу про перевагу Шахтаря над Інтером, перспективи Пірло та виклики в Динамо

blog_ava
Головні новини футболу 18 серпня: ПСЖ вперше вийшов у фінал Ліги чемпіонів, Барселона визначилася з новим тренером
07:00
4193
Теги
Трансфери Трансфери чемпіонату України Трансфери Динамо Київ Динамо Динамо Гронінген Гронінген Фран Фран Соль
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Колишня зірка Барселони стане помічником Кумана
    Іспанія — 10:242094 Колишня зірка Барселони стане помічником Кумана
8
год
:
19
хв
Ференцварош
21:00
Юргорден
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?