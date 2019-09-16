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Соль: В Динамо у мене більше шансів потрапити до збірної Іспанії

16 вересня 23:31 177 Читать на русском
Соль: В Динамо у мене більше шансів потрапити до збірної Іспанії
Фран Соль / ФК Динамо Київ

Форвард київського Динамо Фран Соль розповів про причини, які спонукали його перейти в український клуб.

"Я хотів зробити новий крок у кар'єрі, спробувати свої сили в єврокубках. Чим більше ти прогресуєш, граєш у більш відомому клубі, тим більше у тебе шансів грати за національну збірну.

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Віллем II – клуб менш високого рівня, а Динамо знаходиться набагато вище. Фінанси не були головною складовою мого переїзду в Україну. Я приїхав в Динамо, тому що вони говорили, що я потрібен тут, на мене розраховують в Києві. Вони показали мені небайдужість", – розповів Соль в програмі XSPORT VLOG.

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Фран Соль Фран Соль Динамо Динамо Віллем ІІ Віллем ІІ
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