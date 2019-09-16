Соль: В Динамо у мене більше шансів потрапити до збірної Іспанії

Англія — 16 вер 317
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Вест Хем у меншості зіграв внічию з Астон Віллою – Ярмоленко провів на полі 60 хвилин
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Твіттеріада. Як Динамо розважилося перед грою з Десною, там не вірять у Луніна, а футбольна повія №1 оголилася на 18+Овертайм — 16 вер 8225
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Вольфсбург: ґрунтовний тренер, травмовані зірки та стурбований екс-"динамівець" – Олександрія може гідно стартувати в ЛЄЛіга Європи — 16 вер 1570
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