Соль увійшов до символічної збірної десятиліття у Віллем ІІ

Іспанський нападник Фран Соль увійшов у символічну команду десятиліття нідерландського Віллем ІІ.

За версією видання BD.nl, 27-річний форвард потрапив у число найкращих нападників клубу у другому десятилітті ХХІ століття.

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Нагадаємо, іспанець виступав за Віллем ІІ з 2016 по 2019 рік. У складі команди з Тілбурга він зіграв 88 матчів та забив 47 голів. У січні 2019-го він за 3,5 млн євро перейшов у Динамо. В поточному сезоні Соль зіграв за "біло-синіх" 13 матчів у всіх турнірах і не забив жодного гола.

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