Соль у п'ятницю приєднається до Динамо та може зіграти з Бохумом, – журналіст

Новий форвард Динамо Фран Соль у п'ятницю вирушить з Мадрида в Марбелью, де приєднається до партнерів по команді.

Фран Соль сьогодні, 17 січня, транзитом через Амстердам вирушив літаком у Мадрид, звідки в п'ятницю зранку приїде в Марбелью та приєднається до нових партнерів по команді, повідомляє журналіст Дмитро Ільченко.

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За інформацією джерела, у іспанця є шанс дебютувати в складі київського Динамо в суботньому спарингу проти Бохума, який розпочнеться о 17:00 за київським часом.

Нагадаємо, кияни оголосили про перехід форварда вчора, 16 січня.

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