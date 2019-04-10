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Соль тренується у компанії потенційного новачка Динамо

15:38 1113 Читать на русском
Соль тренується у компанії потенційного новачка Динамо
Фран Соль / Фото: ФК Динамо

Форвард Динамо Фран Соль продовжує відновлюватися від травми плеча.

Іспанський нападник киян опублікував у Insatgram відео з тренежерного залу, на якому він тренується у компанії потенційного новачка киян вінгера Карлоса Де Пени, який вже більше тижня перебуває на перегляді у столичному клубі.

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Вчора повідомлялося, що 27-річного уругвайця порекомендував один із колишніх тренерів "біло-синіх". Карлос перебуває без клубу з початку року. Останньою командою вінгера був уругвайський Насьйональ, в якому він і починав свою професійну кар'єру.

Раніше півзахисник також виступав у складі англійського Міддлсбро та іспанського Реала Ов'єдо. Очікується, що Динамо вже незабаром може підписати контракт з Де Пеною.

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