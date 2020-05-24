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Соль став персонажем культового мультсеріалу – кумедне фото, щоб нагадати про важливу проблему

12:35 31 Читать на русском
Соль став персонажем культового мультсеріалу – кумедне фото, щоб нагадати про важливу проблему
Фран Соль / Сайт Динамо

Форвард Динамо Фран Соль вигадав оригінальний метод боротьби з пандемією коронавірусу.

Іспанець у Instagram опублікував кумедну світлину, на якій він зображений з маскою у стилі культового мультсеріалу "Сімпсони".

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"Будьте обережні! Для мене найголовніше – гігієна. Часто мийте руки і знімайте взуття, щоб залишатися вдома. Ми перебуваємо у першій фазі, тому це ще не кінець. Давайте боротися, щоб зупинити вірус, виходячи на вулицю без страху, але з повагою", – написав Соль.

У поточному сезоні УПЛ форвард Динамо провів 12 матчів, в яких відзначився голом та асистом.

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Теги
коронавірус Динамо Динамо Фран Соль Фран Соль
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