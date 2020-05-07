Соль розповів, з ким товаришує у Динамо

Форвард Динамо Фран Соль надає перевагу легіонером, але також має і українського друга.

"Коли я тільки приїхав в розташування Динамо в Марбельї, то Вербіч і Кендзьора мені дуже багато допомагали. Також я спілкуюся з Де Пеною, Дуелундом і Циганковим. У нас хороша команда, всі спілкуються.

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Часто проводжу час з саме з Де Пеною, Вербічем і Кендзьорою. Ми всі розмовляємо англійською", – розповів Фран для Instagram-сторінки Динамо.

Нагадаємо, 28-річний іспанець перейшов у Динамо в січні 2019-го з нідерландського клубу Віллем ІІ за 3,5 млн євро. У нинішньому сезоні УПЛ Соль провів 12 матчів, в яких відзначився голом та асистом.

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