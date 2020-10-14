Соль розповів, чи задоволений переходом у Тенеріфе
Форвард Тенеріфе Фран Соль, права на якого належать Динамо, прокоментував своє перебування в Іспанії.
"Задоволений всім, що сталося з моменту мого переходу в Тенеріфе: прийом, перший тиждень тренувань, перші три очки.
Соль дебютував за Тенеріфе з перемоги – форвард Динамо зіграв майже увесь матч проти Райо Вальєкано
Мотивація максимальна, а бажання зіграти в наступному матчі величезне", – написав Фран Соль у своєму Твіттер.
Нагадаємо, іспанець повернувся на батьківщину і на правах оренди до кінця поточного сезону виступатиме за Тенеріфе. Клуб із Канарських островів грає у другому за силою дивізіоні чемпіонату Іспанії – Сегунді. Нападник вже встиг дебютувати за новий клуб з перемоги.
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