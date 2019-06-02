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Соль: Роналдо був радий познайомитись зі мною

06:00 240 Читать на русском
Соль: Роналдо був радий познайомитись зі мною
Фран Соль / фото: ФК Динамо Київ

Форвард Динамо Фран Соль розповів про зустріч з бразильським форвардом Роналдо.

"Це було прекрасно. Роналдо дуже відкрита людина. Він з легкістю погодився зробити фото, бо я розповів про своє минуле в Реалі.

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Легендарний форвард був щасливий познайомитися зі мною. Крім того, він сказав, що природно знає про Динамо", – поділився Соль в коментарі офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, взимку іспанець перейшов у київське Динамо за 3,25 млн євро, але отримав травму на початку березня у матчі проти Десни. До травми плеча та операції Соль встиг відзначитись двома голами за київську команду у поєдинках з Олімпіакосом (1:0) та Зорею (5:0).

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Теги
Динамо Динамо Роналдо Фран Соль Фран Соль
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