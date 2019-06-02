Соль: Роналдо був радий познайомитись зі мною

Форвард Динамо Фран Соль розповів про зустріч з бразильським форвардом Роналдо.

"Це було прекрасно. Роналдо дуже відкрита людина. Він з легкістю погодився зробити фото, бо я розповів про своє минуле в Реалі.

Соль вручив футболку Динамо легендарному Роналдо в Мадриді

Легендарний форвард був щасливий познайомитися зі мною. Крім того, він сказав, що природно знає про Динамо", – поділився Соль в коментарі офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, взимку іспанець перейшов у київське Динамо за 3,25 млн євро, але отримав травму на початку березня у матчі проти Десни. До травми плеча та операції Соль встиг відзначитись двома голами за київську команду у поєдинках з Олімпіакосом (1:0) та Зорею (5:0).

"Ціную час, проведений з Роналду у Реалі". Фран Соль задоволений Хацкевичем і хоче зустрітися із Шевою – велике інтерв'ю