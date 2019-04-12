Соль проїхався київським метро

Нападник Динамо Фран Соль разом із друзями прогулявся Києвом.

Іспанський форвард, який проходить відновлення після травми, сьогодні, 12 квітня, показав своїм друзям Київ. Зокрема Соль проїхався у метро та відвідав найглибшу станцію в світі – Арсенальну.

Три шви на плечі – Соль показав наслідки операції

Нагадаємо, Фран Соль перебрався в Динамо з Віллема II минулої зими. У складі киян 26-річний нападник встиг провести лише чотири матчі, в яких відзначився двома голами.