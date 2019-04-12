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Соль проїхався київським метро

12 квітня 23:35 398 Читать на русском
Соль проїхався київським метро
Фран Соль / фото із соцмереж

Нападник Динамо Фран Соль разом із друзями прогулявся Києвом.

Іспанський форвард, який проходить відновлення після травми, сьогодні, 12 квітня, показав своїм друзям Київ. Зокрема Соль проїхався у метро та відвідав найглибшу станцію в світі – Арсенальну.

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Нагадаємо, Фран Соль перебрався в Динамо з Віллема II минулої зими. У складі киян 26-річний нападник встиг провести лише чотири матчі, в яких відзначився двома голами.

Теги
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