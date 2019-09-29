Соль прокоментував повернення у стартовий склад Динамо вперше за 7 місяців

Форвард Динамо Фран Соль поділився емоціями після повернення до основного складу Динамо. Іспанець не виходив зі стартових хвилин протягом 7 місяців.

"Перемога 2:0 і я радий повернутися до стартового складу через сім місяців. Крок за кроком. Тепер будемо фокусуватися на майбутньому матчі з Лугано в Лізі Європи", – написав Соль у своєму Instagram.

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Фран Соль не грав у старті Динамо з 2 березня, коли кияни на виїзді перемогли чернігівську Десну (2:1). Саме тоді іспанець зазнав травми плеча.

Київське Динамо після 9 турів перебуває на 3 позиції в турнірній таблиці УПЛ, набравши 17 очок. Стільки ж у Десни, але чернігівці переважають "біло-синіх" за очними зустрічами.

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