toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЛІВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР СІТІ ШАХТАР - КАРПАТИ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Соль прокоментував повернення на поле після важкої травми

17:55 405 Читать на русском
Соль прокоментував повернення на поле після важкої травми
Фран Соль / Динамо

Нападник Динамо Фран Соль вийшов на футбольне поле вперше за 5 місяців.

 
Віталій Буяльський 45’
Віталій Буяльський 45+3’
Карлос Де Пена 52’
45’ Віталій Буяльський
45+3’ Віталій Буяльський
52’ Карлос Де Пена

У другому турі чемпіонату України між Динамо та Львовом на 66 хвилині матчу на поле вийшов нападник киян Фран Соль.

Динамо вперше в історії розгромило Львів та продовжило рекордну серію

Для нього цей вихід став першим у офіційному матчі, починаючи з 2 березня – саме тоді форвард травмував плече в матчі проти Десни. Відтоді іспанець грав лише у літніх контрольних матчах.

Красиві голи Буяльського та Де Пени у відеоогляді матчу Львів – Динамо – 0:3

"Ці відчуття не можна порівняти ні з чим. Радий повернутися на поле. 3:0 – непогане доповнення до цього", – написав Соль на своїй сторінці в Instagram.

blog_ava
Львів – Динамо: Київ розвиває новий фірмовий почерк, несподівана персона матчу, відповідь Брюгге, від якої віє насолодою
01:06
14618
Теги
Динамо Динамо Фран Соль Фран Соль Львів - Динамо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
31
хв
Шахтар
19:30
Карпати
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук