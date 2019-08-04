Соль прокоментував повернення на поле після важкої травми

Нападник Динамо Фран Соль вийшов на футбольне поле вперше за 5 місяців.

У другому турі чемпіонату України між Динамо та Львовом на 66 хвилині матчу на поле вийшов нападник киян Фран Соль.

Динамо вперше в історії розгромило Львів та продовжило рекордну серію

Для нього цей вихід став першим у офіційному матчі, починаючи з 2 березня – саме тоді форвард травмував плече в матчі проти Десни. Відтоді іспанець грав лише у літніх контрольних матчах.

Красиві голи Буяльського та Де Пени у відеоогляді матчу Львів – Динамо – 0:3

"Ці відчуття не можна порівняти ні з чим. Радий повернутися на поле. 3:0 – непогане доповнення до цього", – написав Соль на своїй сторінці в Instagram.