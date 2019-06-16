Соль привітав одноклубників, які виграли ЧС-2019 U-20

Форвард Динамо Фран Соль написав привітання своїм партнерам, які виграли чемпіонат світу-2019 U-20.

Фран Соль у своєму Instagram порадів за гравців Динамо, які виграли чемпіонат світу-2019 у складі збірної України U-20.

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"Радий за партнерів, які розкачали чемпіонат світу U-20", – написав Соль.

Серед представників "біло-синіх" на Мундіалі грали Денис Попов, Георгій Цітаішвілі, Сергій Булеца, Владислав Супряга та Владислав Кучерук. Саме двоє з них і стали головними героями фіналу проти Південної Кореї (3:1).

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