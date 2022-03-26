Ейбар мінімально обіграв Луго у матчі 33-го туру іспанської Сегунди завдяки єдиному голу Франа Соля. Читайте звіт про зустріч на Футбол 24.

Чемпіонат Іспанії 2021/22, 33-й тур. Сегунда.

Ейбар – Луго – 1:0

Гол: Соль, 65

Фран Соль вийшов у стартовому складі Ейбара та став героєм зустрічі проти Луго. Перший тайм завершився без голів, а от по перерві нападник, який належить Динамо, приніс перемогу своїй команді, замкнувши флангову передачу.

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Через 2 хвилини на полі з'явився Лебеденко, проте його вихід не допоміг виправити ситуацію – Ейбар втримав перемогу. Ця перемога дозволила команді Соля набрати 66 очок та закріпитись у статусі лідера Сегунди, а от Луго з 42 пунктами залишився в середині турнірної таблиці.

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