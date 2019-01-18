Соль прибув на збори Динамо в Марбелью

Україна — 12:30 1111
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Володарі Кубка УЄФА та українські збірники – команда гравців УПЛ, які влітку 2019-го можуть стати вільними агентами
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Севідов очолив Верею – аутсайдера чемпіонату БолгаріїСвіт — 12:10 638
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Карпати – "стара школа": бандерівці в Кубку СРСР, Маркевич засмучує Лобановського, Кононов і валідол для КлоппаОвертайм — 11:00 4271
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Ігуаїн сьогодні пройде медогляд у Челсі, – Corriere dello SportАнглія — 09:15 1463
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Барселона – Леванте: перемога каталонського класу, проблема проходу до чвертьфіналу Кубка і крутість Дембеле та АйтораІспанія — 03:27 2024
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