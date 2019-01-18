Соль прибув на збори Динамо в Марбелью

Форвард Динамо Фран Соль приєднався до нових партнерів по команді в Марбельї.

Динамо у своєму Інстаграм опублікувало фотографію нападника Франа Соля з тренування в Марбельї.

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Іспанець перейшов у київським клуб з Віллема II і отримав номер Миколи Морозюка, який перейшов у турецький Різеспор.

19 січня форвард може дебютувати в складі нової команди в контрольному матчі проти Бохума. Початок о 17:00 за київським часом.

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