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Соль прибув на збори Динамо в Марбелью

12:40 585 Читать на русском
Соль прибув на збори Динамо в Марбелью
Фран Соль / ФК Динамо Київ

Форвард Динамо Фран Соль приєднався до нових партнерів по команді в Марбельї.

Динамо у своєму Інстаграм опублікувало фотографію нападника Франа Соля з тренування в Марбельї.

Cоль – 2-й іспанець і 8-й найдорожчий центрфорвард для Динамо, кияни заплатили майже половину його ринкової вартості

Іспанець перейшов у київським клуб з Віллема II і отримав номер Миколи Морозюка, який перейшов у турецький Різеспор.

19 січня форвард може дебютувати в складі нової команди в контрольному матчі проти Бохума. Початок о 17:00 за київським часом.

Топ-3 вражаючі факти про нового форварда для Динамо: чому Фран Соль – потенційно золота угода для киян

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