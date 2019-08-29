toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ЗОРЯ - ЕСПАНЬЙОЛ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ТРАНСФЕРИ НЕЙМАР

Соль порівняв Зорю з двома клубами Прімери

06:30 410 Читать на русском
Соль порівняв Зорю з двома клубами Прімери
Фран Соль / ФК Динамо

Іспанський нападник Динамо оцінив рівень луганців, які борються за вихід у групу Ліги Європи з Еспаньйолом.

 

"Нам вдалося обіграти Зорю в минулому сезоні, тому що в той день у нас все виходило.

Зоря продала всі квитки на матч кваліфікації Ліги Європи проти Еспаньйола

Але це згуртована команда з сильним духом. Думаю, їх рівень дозволить грати в Ла Лізі як Мальорка або Леганес", – сказав Соль в коментарі AS. Мальорка у минулому сезоні посіла п'яту сходинку Сегунди і через плей-офф вийшла в Ла Лігу. Леганес закінчив чемпіонат Іспанії 2018/19 на 13 позиції.

Тренер Еспаньйола озвучив свій план на матч Ліги Європи проти Зорі

Нагадаємо, сьогодні (29 серпня) Зоря спробує вирвати путівку до групового етапу Ліги Європи після гостьової поразки від Еспаньйола 1:3.

blog_ava
Монако домовився з Челсі щодо переходу Бакайоко
07:30
351
Теги
Зоря Зоря Ліга Європи Фран Соль Фран Соль Зоря - Еспаньйол Динамо Динамо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
год
:
3
хв
Зоря
20:00
Еспаньйол
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук