Соль порівняв Зорю з двома клубами Прімери

Іспанський нападник Динамо оцінив рівень луганців, які борються за вихід у групу Ліги Європи з Еспаньйолом.

"Нам вдалося обіграти Зорю в минулому сезоні, тому що в той день у нас все виходило.

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Але це згуртована команда з сильним духом. Думаю, їх рівень дозволить грати в Ла Лізі як Мальорка або Леганес", – сказав Соль в коментарі AS. Мальорка у минулому сезоні посіла п'яту сходинку Сегунди і через плей-офф вийшла в Ла Лігу. Леганес закінчив чемпіонат Іспанії 2018/19 на 13 позиції.

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Нагадаємо, сьогодні (29 серпня) Зоря спробує вирвати путівку до групового етапу Ліги Європи після гостьової поразки від Еспаньйола 1:3.