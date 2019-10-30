Соль порівняв тренувальні процеси Михайличенка та Хацкевича

Форвард Динамо Фран Соль задоволений роботою наставника киян Олексія Михайличенка.

"На тренуваннях ми практикуємо гру в два дотики, оскільки м'яч швидший за футболістів. Мені імпонує така стратегія. Наші тренування стали більш інтенсивними. Дисципліна посилилася, і мені це подобається. Інакше ми не досягнемо бажаних результатів.

Циганик: Михайличенко не наважиться показати, що Соль взагалі не підходить Динамо

Вимоги Михайличенка до гравців? Такі, які повинні бути у футболістів: нападники повинні забивати, захисники – захищатися (сміється – прим.). Коли він тільки прийшов в команду, зрозумів, що потрібно виконати великий обсяг роботи. Тренер намагається покращити нашу гру, дати кожному щось нове. Він підтримує нас, каже, що все вийде. Так, ми не пройшли в Лігу чемпіонів. Але у нас є чемпіонат України і Ліга Європи. Михайличенко налаштовує нас на те, щоб ми були сконцентровані на цих турнірах", – цитує Соля Dynamo.kiev.ua.

Нагадаємо, Олексій Михайличенко став головним тренером Динамо у серпні, замінивши на цій посаді Олександра Хацкевича.

В поточному сезоні УПЛ Соль провів 8 матчів, але результативними діями не відзначався.

Динамо – Шахтар: анонс матчу Кубка України