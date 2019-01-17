Соль пообіцяв приїхати в Нідерланди попрощатись з фанами Віллема ІІ

Новачок Динамо Фран Соль у відеозверненні пообіцяв прилетіти в Нідерланди та попрощатись із вболівальниками Віллема ІІ.

"Привіт всім шанувальникам Віллема II. Сьогодні той день, коли я повинен попрощатись з цим чудовим містом і клубом. Для мене було привілеєм бути частиною цієї команди, оскільки вона дозволила мені стати краще і як футболісту, і як людині. І це найважливіше для мене.

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Я б хотів подякувати всім тренерам і гравцям, з якими працював і виступав разом минулі два з половиною роки. Вони стали частиною того кроку, який я здійснюю зараз.

І, звичайно, ж уболівальників. Ви зробили мене однією із найщасливіших людей на планеті. Ваша неймовірна підтримка допомогла мені подолати важкі перешкоди. Завдяки вам, я став сильнішим. Ви назавжди залишитеся в моєму серці, в серці моєї сім'ї, тому що та підтримка, яку ви надали, була неймовірною.

Знаю, що прощатися таким чином, як цей лист, не найкращий спосіб. Тому я хочу приїхати в Тілбург через пару тижнів, щоб попрощатися з уболівальниками", – сказав Соль у відеозверненні, яке опублікував у своєму Інстаграм.

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