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Соль полетить у Барселону на медобстеження

23:48 15 Читать на русском
Соль полетить у Барселону на медобстеження
Фран Соль / соцмережі

Форвард Динамо Фран Соль полетить на медобстеження в Барселону вже наступного понеділка.

Нападник Динамо Фран Соль вивихнув плече під час матчу 20 туру УПЛ проти чернігівської Десни (2:1).

Імереков розповів про зіткнення з Солем, у якому іспанець отримав травму

Як повідомили журналісти програми Профутбол, іспанець вже завтра, 4 березня, вирушить у Барселону на медобстеження. Після цього стане відомий характер травми і термін відновлення.

Вже 7 березня киян очікує перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти лондонського Челсі. Початок поєдинку о 22:00 за київським часом.

Динамо здолало Десну та втратило Франа Соля через травму

Теги
Динамо Динамо Фран Соль Фран Соль
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