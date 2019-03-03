Соль полетить у Барселону на медобстеження

Форвард Динамо Фран Соль полетить на медобстеження в Барселону вже наступного понеділка.

Нападник Динамо Фран Соль вивихнув плече під час матчу 20 туру УПЛ проти чернігівської Десни (2:1).

Імереков розповів про зіткнення з Солем, у якому іспанець отримав травму

Як повідомили журналісти програми Профутбол, іспанець вже завтра, 4 березня, вирушить у Барселону на медобстеження. Після цього стане відомий характер травми і термін відновлення.

Вже 7 березня киян очікує перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти лондонського Челсі. Початок поєдинку о 22:00 за київським часом.

Динамо здолало Десну та втратило Франа Соля через травму