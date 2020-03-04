Соль поділився емоціями від першого гола за Динамо після річної паузи

Нападник Динамо Фран Соль прокоментував матч 21 туру УПЛ проти Колоса (2:0), в якому він зміг перервати свою затяжну "суху"серію.

"Моя мотивація – забивати голи. Для форварда це завжди важливо. І сьогодні це стало для мене головною мотивацією.

Динамо – Колос – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Звісно, ніхто не ідеальний. Ідеальних ігор не буває. Я робив непогані забігання, намагався весь час перебувати в хорошій позиції під час наших атак, але не завжди до мене доходив м'яч. Проте, я радий, що за довгий час провів на полі всі 90 хвилин в офіційному матчі. Звичайно, це набагато складніше, ніж у контрольній грі. Я дуже задоволений виконаною роботою. Зараз я отримую винагороду за свою працю. Я знову відчуваю ту силу, яка завжди була у мене раніше", – цитує Соля офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, востаннє іспанець забивав ще 25 лютого минулого року – 19 тур УПЛ 2018/19, в якому кияни грали проти Зорі.

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