"Два із трьох голів були моїми, також я віддав асист. Пишаюся, що можу допомагати партнерам по команді. Міг би забити хет-трик, але воротар добре зреагував.

Соль допоміг Тенеріфе оформити розгромну перемогу – форвард Динамо відзначився дублем

Так, я почав без голів, потрібен був час на адаптацію. Але голи прийшли, а я прийшов заради цього", – поділився Соль у коментарі офіційному сайту Тенеріфе.

Нагадаємо, Фран Соль виступає за "біло-блакитних" на правах оренди, контракт іспанського форварда належить київському Динамо. Загалом, іспанець провів 17 матчів у Сегунді, записавши до свого активу 5 голів та 2 асисти.

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