Соль оцінив перспективи VAR в УПЛ – нападник Динамо вже перетинався із системою

Форвард Динамо Фран Соль поділився своїми очікуваннями від запровадження системи VAR у чемпіонаті України.

"Так, я до цього готовий, тим паче, що вже грав із використанням системи VAR у Нідерландах. Там вона використовувалася в кожному матчі.

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Вважаю, що це добре для футболу. Ця система дуже потрібна в сучасному футболі. Звичайно, на це важливо звертати увагу вже зараз, навіть на тренуваннях. У футболі є чіткі правила, усі повинні їх дотримуватися і грати акуратно, особливо у своїй штрафній", – підкреслив Соль у коментарі офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, кияни гратимуть під наглядом VAR вже у першому своєму матчі після зимової перерви – 19 тур УПЛ проти Ворскли (22 лютого).

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