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Соль обрав найкращого гравця в історії Динамо

7 травня 23:52 730 Читать на русском
Соль обрав найкращого гравця в історії Динамо
Кендзьора, Соль, Гармаш / Фото ФК Динамо

Форвард Динамо Фран Соль зізнався, чиєю грою в київському клубі захоплюється.

"Думаю, Андрій Шевченко – найкращий футболіст Динамо.

Соль визначився зі своїм майбутнім у Динамо – іспанця сватали в серйозні клуби

А зараз це Віктор Циганков. Це – дуже хороший гравець. У нього великий потенціал", – розповів Фран для Instagram-сторінки Динамо.

Нагадаємо, 28-річний іспанець перейшов у Динамо в січні 2019-го з нідерландського клубу Віллем ІІ за 3,5 млн євро. У нинішньому сезоні УПЛ Соль провів 12 матчів, в яких відзначився голом та асистом.

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Теги
Динамо Динамо Андрій Шевченко Андрій Шевченко Фран Соль Фран Соль Віктор Циганков Віктор Циганков
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