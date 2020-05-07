Соль обрав найкращого гравця в історії Динамо

Форвард Динамо Фран Соль зізнався, чиєю грою в київському клубі захоплюється.

"Думаю, Андрій Шевченко – найкращий футболіст Динамо.

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А зараз це Віктор Циганков. Це – дуже хороший гравець. У нього великий потенціал", – розповів Фран для Instagram-сторінки Динамо.

Нагадаємо, 28-річний іспанець перейшов у Динамо в січні 2019-го з нідерландського клубу Віллем ІІ за 3,5 млн євро. У нинішньому сезоні УПЛ Соль провів 12 матчів, в яких відзначився голом та асистом.

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